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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 19:35
كشف جميع المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة واعتقال بعضهم
قال عضو لجنة الأمن القومي الايرانية محمودوند انه تم رصد جميع العناصر المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة، واعتقال بعضهم .
ولم يکشف البرلماني الايراني عن تفاصيل هذا الاعتقال، الذي نفذته عناصر الامن الايراني بشأن المتورطين في عملية الاغتيال الجبانة.
رقم :
903961
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