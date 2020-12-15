كشف جميع المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة واعتقال بعضهم

قال عضو لجنة الأمن القومي الايرانية محمودوند انه تم رصد جميع العناصر المتورطين في اغتيال الشهيد فخري زادة، واعتقال بعضهم .



ولم يکشف البرلماني الايراني عن تفاصيل هذا الاعتقال، الذي نفذته عناصر الامن الايراني بشأن المتورطين في عملية الاغتيال الجبانة.