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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 19:40

عبد السلام: الأمم المتحدة شريكة في جريمة الحصار على اليمن

عبد السلام: الأمم المتحدة شريكة في جريمة الحصار على اليمن
أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام أن الأمم المتحدة شريكة في جريمة الحصار على اليمن.

وقال عبد السلام إن استمرار الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة جريمة تشارك فيها الأمم المتحدة بإفساح المجال لتمادي قوى العدوان في عدوانهم وإجرامهم بحق شعب بأكمله.

واكد عبد السلام أن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار وقد تم قصفها مرات عدة.

واضاف أن تكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان السعودي.

يشار إلى أن مدير مطار صنعاء خالد الشايف أكد في 6 من ديسمبر الجاري، أن العدوان يستهدف مطار صنعاء الدولي بشكل متكرر بهدف تعطيله وإخراجه عن جاهزيته وإيهام العالم بأنه غير جاهز كي لا تلقى المطالبات بفتحه أي استجابة.

وكان عبدالسلام اكد في الرابع من ديسمبر الجاري أن”مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار وقد تم قصفها مرات عدة، لافتا إلى أن تكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان”.

ونظمت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في السابع من ديسمبر الجاري وقفة احتجاجية بمطار صنعاء بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني الذي يصادف 7 ديسمبر من كل عام، حيث استنكر المشاركون في الوقفة الصمت المخزي للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم قتل للأطفال والنساء وإبادة جماعية للشعب اليمني من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية.

وفي 17 أغسطس الماضي أكد نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس يحيى شرف الدين أن ميناء الحديدة كان يستقبل320 ألف حاوية تم تداولها بين عامي 2013 و2014، قبل العدوان على اليمن، وحاليا منذ نوفمبر 2017 لم تصل أي سفينة حاويات، موضحا أن الحاويات التي تدخل حاليا لميناء الحديدة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وهي تحمل الزيوت والأطعمة وعددها قليل جدًا بصلاحيات مقيدة من تحالف العدوان.
رقم : 903962
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