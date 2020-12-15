السعودية بالمرتبة الأولى عالميا بقمع الصحافة

وفي هذا الصدد فقد افادت مصادر صحفية بأن آخر احصائية سنوية لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كشفت عن عدد الصحفيين المعتقلين في العام وقد وصل الرقم إلى 387 في نهاية العام الحالي وهو عدد لم يشهد تغيرا كبيرا منذ سنة رغم حصول ارتفاع في عمليات التوقيف على ارتباط بالأزمة الصحية.



وأحصت المنظمة عام 2019م 389 صحفيا مسجونا لأسباب تتعلق بممارسة المهنة، يتركز أكثر من نصف هؤلاء في خمس دول (61 %) .



وشددت المنظمة في تقريرها على أن “عدد الصحفيين المعتقلين في العالم يبقى عند مستوى قياسي مرتفع”.



وفي سياق متصل فقد تصدر نظام آل سعود القوائم السوداء للأنظمة المتورطة بقتل الصحفيين وعدم محاسبة الجناة وذلك بحسب ماتؤكده منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم و الثقافة ( اليونيسكو).



وبحسب تقرير لليونسكو، سابقا، فإنه لم تتم حتى الآن إدانة ما يقارب 90% من الأيدي الملوثة بدماء أكثر من ألف صحفي قتلوا خلال السنوات الـ12 الأخيرة أبرزهم الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



وكان قد قتل خاشقجي بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان داخل قنصلية المملكة في اسطنبول التركية مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018 فيما لم يتم حتى الآن محاسبة الجناة.



وبالتزامن مع ذلك كانت قد طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية، إجراء تحقيق دولي مستقل ترعاه الأمم المتحدة لتحديد مسؤولية سلطات آل سعود في قضية وفاة الصحفي صالح الشيحي بعد خروجه من سجون الأخيرة بوقت قصير.



وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، في تقرير لها، أن الحالة الصحية للشيحي تدهورت بشكل سريع وأدخل إلى العناية المركزة بعد الإفراج عنه في 19 مايو/ أيار الماضي.



وأشارت المنظمة إلى ما أوردته وسائل إعلام سعودية إلى أن الشيحي كان يعاني من أعراض إصابته بفيروس كورونا وسط شكوك هائلة بتعرضه للتعذيب والإهمال الطبي.



يذكر أنه كان قد اعتقل الشيحي من سلطات آل سعود في 2018، بعد ظهوره في برنامج متلفز وتحدث فيه عن الفساد داخل الديون الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.



وكانت قد كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، عن حكم أمريكي يقضي بتسليم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA تقريرها حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، قبل عامين، إلى جانب تسليم الفيديو الذي يوثّق عملية القتل.



وقالت الوكالة إن "قاضي المحكمة الجزئية في نيويورك، بول إنجلماير، أصدر حكما الثلاثاء، بأنه يجب على الحكومة الكشف عن كل سجل محجوب"، رافضا ادعاء الحكومة بأنه "لا يمكنها الإقرار إلا بحيازتها بعض المستندات، استجابة لقانون حرية المعلومات"، وفق ما ترجمته "عربي21".



وأشار إنجلماير إلى أن الحكم لا يشترط نشر شريط قتل خاشقجي وتقرير CIA على الملأ، منوها إلى أن الرئيس دونالد ترامب أخبر الصحفي الأمريكي كريس والاس، بمقابلة أجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 على قناة فوكس نيوز، أن الولايات المتحدة تمتلك شريطا للقتل.



وكتب القاضي الأمريكي: "اعترف الرئيس حرفيا بأن وكالة المخابرات الأمريكية راجعت الشريط، وأن الحكومة تمتلكه"، مؤكدا أن ترامب ومديرة CIA جينا هاسبل، أشارا علانية إلى مواد مكتوبة مرتبطة بتحقيق الوكالة.



وذكرت "بلومبيرغ" أن "المتحدث باسم المدعي الأمريكي في مانهاتن، جيمس مارغولين، لم يرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الحكم، مشيرة إلى أن القضية هي مبادرة من عدالة المجتمع المفتوح ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.



يشار إلى أن خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية، قُتل على يد مسؤولين سعوديين داخل قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، وحققت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في شبهات تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بارتكاب جريمة القتل، ما أدى إلى توتر العلاقات بين واشنطن والرياض.

