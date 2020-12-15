الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 'سرايا المختار' البحرينية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، عن أن وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على المقاومة الإسلامية في البحرين “سرايا المختار”.



وزعم بومبيو: إن "سرايا المختار منظمة إرهابية في البحرين مدعومة من إيران"، على حد تعبيره.



وتتبنى سرايا المختار منهج المقاومة الإسلامية في البحرين وتأسست في يوليو 2011.



الجدير بالذكر أن قياديوها مجهولون ولا يُعرف الأمين العام لها وترفض الافصاح عن قادتها الذين عرف شعب البحرين قوة خطابهم الذي أصبح لدى كثير من البحرينيين الوعد الصادق.



جدير بالذكر أن "وحدة الاختراق والتجسس" التابعة لـ"سرايا المختار" تمكنت في 3 يونيو 2017 من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.



ونشر المخترقون على حساب الوزير الرسمي حينها، حيث وضعوا مجموعة من الفيديوهات والصور، تضمنت مشاهد من مواجهات مع قوات الأمن في البحرين، ومشاهد من خطابات للمعارض السعودي الشهيد الشيخ نمر باقر النمر، الذي أعدمته السعودية بداية العام 2016.



وتشهد البحرين منذ 2011 تظاهرات شعبية مطالبة بالحرية والديمقراطيو وهو ما قابلته سلطات آل خليفة بالقمع والسجن والاعدام وسحب الجنسيات والتنكيل بالحقويين واستجلاب الاحتلال السعودي والدرك الاردني لقمع التظاهرات.