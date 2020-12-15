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الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 20:08

الرئيس السوري يتكفل بعلاج شاب تعرض لصعق كهربائي

الرئيس السوري يتكفل بعلاج شاب تعرض لصعق كهربائي
بتوجيه مباشر من الرئيس السوري بشار الأسد، تقرر نقل الطفل يزن محمد محمود من قسم الحروق في مشفى الباسل بطرطوس، إلى مشفى تشرين العسكري بدمشق وتقديم كامل الرعاية الطبية له مجانا.

والقصة هي طفل مهدد ببتر أطرافه الثلاثة، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي من سلك متدل على عمود توتر متوسط في منطقة كفرسيتا بريف طرطوس، حيث تضمن تقرير اللجنة الطبية الخماسية التي شكلها مدير عام مشفى الباسل، التوصية بنقله إلى مشفى تشرين العسكري قبل إجراء عملية البتر، للقيام بكل ما يمكن القيام به طبيا، لتحسين الأنسجة وعدم وصول للبتر لمنطقة مرتفعة من الرجل أو اليد مع ضرورة التدخل بسرعة في حال الضرورة.

وتلقى والد الطفل وعائلته توجيه الرئيس السوري بشار الأسد أن يحمي سيادته ويديمه ويحقق النصر في مواجهة أعداء سورية على يديه، حسبما أعلنوه في تصريحهم.
رقم : 903968
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