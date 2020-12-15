عزل أكثر من 100 إمام وخطيب بالسعودية.. والسبب!

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية قرارا بعزل 100 إمام وخطيب مسجد، لـ"عدم التزامهم بالتحذير والتوعية من خطر جماعة الإخوان"، على حد تعبيرها.



ويتعلق الأمر بمنطقتي مكة المكرمة، والقصيم، شمالي المملكة.



ورفعت الإدارة العامة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، لوزارة الشؤون الإسلامية طلبا بفصل أكثر من 100 إمام وخطيب بعد أن تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضح مصدر لصحيفة “الوطن اونلاين” السعودية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق ووجه تعميما لجميع الخطباء “بضرورة بيان الأثر السلبي، الذي تنتهجه جماعة الإخوان والتحذير من الفتنة، التي تحاول جماعة الإخوان إثارتها في المملكة” على حد قوله.



ودعا الوزير في منتصف الشهر الماضي إلى تخصيص خطبة الجمعة في المملكة حول بيان ما تسمى "هيئة كبار العلماء"، الذي صنف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”.

