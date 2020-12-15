الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 15 كانون الأول 2020 ساعة 23:31

عراقجي حول زيارته لمسقط.. لاتنسجوا القصص

عراقجي حول زيارته لمسقط.. لاتنسجوا القصص
نفى مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الشؤون السياسية، الشائعات التي تحدثت عن لقائه بأحد مندوبي بايدن خلال زيارته الى مسقط، قائلا: ان الذين يؤلفون القصص عن اللقاءات الوهمية، ليس لديهم إدراك صحيح عن الظروف الراهنة.

وفي تصريح له، شرح عباس عراقجي اهداف زيارته الى مسقط، حيث قال: بعد الزيارة الى كابل والتي استغرقت يومين، كانت لدي زيارة الى مسقط استغرقت 4 ساعات، بهدف عقد الاجتماع السابع للجنة المشاورات الاستراتيجية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان.

وأضاف: وصلت في الساعة 8 صباحا، وفي التاسعة صباحا كان اللقاء مع السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني، وفي الساعة 10 بدأ اجتماع لجنة المشاورات الاستراتيجية واستمر حتى الساعة 12:30، ثم التوقيع على مذكرة التفاهم، وفي الساعة 13 كانت الرحلة على خطوط "تابان اير" للطيران الى شيراز ومنها الى طهران.

وتابع: كانت زيارة مختصرة ومفيدة للغاية، واصفا العلاقات الايرانية العمانية بالمتميزة وذات الاهمية الخاصة من بين دول منطقة الخليج الفارسي.

وأردف: كما ان الذين ينسجون القصص عن اللقاءات الوهمية، يبدو انهم يفتقدون للإدراك الصحيح عن الظروف الراهنة.

الجدير بالذكر، ان بععض المواقع زعمت أن احد اهداف زيارة عراقجي الى عمان كان اللقاء مع أحد مندوبي جو بايدن الرئيس الاميركي المنتخب.
رقم : 904007
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
15 كانون الأول 2020
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
15 كانون الأول 2020
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
14 كانون الأول 2020
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
ما أسباب الزيارة المفاجئة للرئيس الفلسطيني إلى قطر؟
14 كانون الأول 2020
هل بدأ ترامب
هل بدأ ترامب 'معركته' بقيادة الجنرال 'مايكل فلين'؟
14 كانون الأول 2020
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
العتبة الرضوية: مثلث التحجر والغطرسة والصهيونية اصطف ليواجه الصحوة الإسلامية
13 كانون الأول 2020
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
كيف ستنتهي الأزمة التي أثارها أردوغان في أذربيجان؟
13 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر