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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 08:32

زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال قوي يضرب الفلبين
ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مينداناو في الفلبين.

وقال مركز جي إف زد الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن الزلزال بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأكد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن الزلزال الذي ضرب مينداناو في تمام الساعة " 23:21:59" بتوقيت غرينتش وقع على عمق 26.9 كم.

وأوضح معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع عند ملتقى خط طول 125.40 شرقا ودائرة عرض 5.21 شمالا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

يشار إلى أن الفلبين تقع في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي يوليو/تموز 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.
رقم : 904051
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