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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 08:32

جريمة قطع الرؤوس تعود مجدداً إلى مدينة دير الزور

جريمة قطع الرؤوس تعود مجدداً إلى مدينة دير الزور
عادت جريمة قطع الرؤوس إلى الظهور مجدداً في شوارع مدينة البصيرة الخاضعة لسيطرة قسد، ما أثار الرعب بنفوس المواطنين من عودة تنظيم داعش الارهابي للمنطقة.

وعثر الأهالي على جثتين مرميتين جانب حديقة عامة وسط مدينة البصيرة، بعد أن تم قطع رأسيهما، بحسب المصادر السورية .

ووجد بجانبهم ورقة مكتوب عليها هذا جزاء من يقوم بالتشليح باسم عناصر تنظيم داعش الارهابي.

وتأتي جريمة قطع الرؤوس هذه في إشارة إلى أنها ستكون عقاب لكل من يحاول المطالبة بأموال "الزكاة".

يذكر أنه كثرت حالات فرض الاتاوة والتشليح من قبل مجهولين تحتى مسمى عناصر تتبع لتنظيم داعش.

وكثرت في الآونة الأخيرة الأنباء عن مطالبات للأهالي بدفع اموال لداعش في مناطق سيطرتها سابقاً والتي هي حالياً تحت سيطرة جماعة قسد المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

وتأتي جريمة قطع رأس الجثتين ورميهما أمام حديقة عامة بالمدينة لتزيد من مخاوف الأهالي من عودة داعش وجرائمهم الإرهابية إلى المنطقة.

وكان قد تعرَّض عدد من أهالي دير الزور لترهيب من قبل عناصر تتبع لتنظيم داعش الارهابي في المدينة، على إثر مطالبتهم لهم بدفع أموال لداعش.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين من داعش هاجموا منزل أحد الأهالي في مدينة البصيرة التي تخضع لسيطرة قوات قسد.

وأفاد المرصد السوري أن عناصر تنظيم داعش كانوا قد طالبوا صاحب المنزل بدفع أموال لداعش وعادوا بعد أيام للمطالبة بها.

كما أقدم مجهولون ينتمون لداعش على تهديد صاحب متجر لبيع تجهيزات العرائس في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، في حال امتنع عن دفع أموال الزكاة لداعش.
رقم : 904052
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