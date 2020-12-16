الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 08:35

مشعل: كل من يراهن على "إسرائيل" سيخسر

مشعل: كل من يراهن على "إسرائيل" سيخسر
اكد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل: أن من يراهن على (إسرائيل) ومن استقطبوهم من بعض هوامش الأمة سيخسرون.

وأكد مشعل في حوار متلفز مع مؤسسة الرسالة المحلية بغزة: تمسك حماس بالقرار الفلسطيني مع مكونات الأمة وشعوبها، مشيرا إلى أن حماس انفتحت مع الجميع على قاعدة الشراكة والعمل مع الجميع على قاعدة التمسك بالثوابت وخيار المقاومة.

وقال مشعل: تعرضنا لضغوط وإغراءات ومساومات وتهديدات، ولو انسقنا لها لاعترف بنا العالم الغربي قبل الشرقي؛ لكننا رفضنا أن ندفع الثمن.

وفي السياق، أكد أن حماس لم تغِب عن استحقاقها الداخلي، وجددت مجالسها الشورية والقيادية كل 4 سنوات مهما كان الأمر.

وقال: الاستحقاق الداخلي ظل ملتزما ومقدسا لدى حماس إيمانا بها بشرعية الانتخاب ومعبرة بالفعل عن قواعدها وقوية بقرارها، وهي مستندة لهذا العمق في قواعدها وأبنائها.

وأوضح أن حماس في الأشهر القادمة تتقدم بخطى راسخة نحو استحقاقها الانتخابي الداخلي وتجديد المؤسسات الداخلية بحيوية فيها الكثير من الثقة بالنفس والالتزام الحديدي بالشورى والانتخاب والديمقراطية التي نعدّها جزءًا من نجاحنا وضمان استمرارنا في المسيرة.

وأوضح أن ترهل المؤسسات القيادية الفلسطينية أدّى لتعميق الانقسام، "ولو كانت مؤسسات المنظمة والسلطة فاعلة وفيها تجديد الانتخاب والعمل ضمن المؤسسات الشرعية لما استمر الانقسام".

وتابع قائلا: "حين قال عباس لا للصفقة تلعثم البعض من حولنا، ومن وعدوا كوشنر بتمرير الصفقة تراجعوا لأنهم وجدوا أنفسهم بلا قرار فلسطيني".

وقال مشعل: "منطلق التغيير لوضع التدهور وإعادة الاعتبار يتمثل بأنفسنا فلسطينيا عبر تشكيل قيادة فلسطينية وطنية تجدد شرعيتها، وتعبر عن المجموع الوطني، وتكون قيادة شجاعة مبادرة صاحبة رؤية وقرار، ولديها إبداع واستعداد على دفع الثمن، وتراهن على شعبها ومقاومته، وليس الأوهام والوعود".

وأوضح أنه إذا تشكلت القيادة تتحرك في المسارات التالية، أبرزها حشد الطاقة في الداخل والخارج، وإعادة بناء المؤسسات في المنظمة والسلطة.

ووجه مشعل رسالة للدول الحية التي لا يزال بها بقية خير، وأضاف: "آن الأوان أن تلتقوا وتتعاملوا بجدية؛ لأن الآخرين لا يتورعون عن الجهر بأجنداتهم".

وشدد مشعل على أن حركته ستتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بوعي وثبات دون أن نراهن على أحد، وقال: "نراهن على أنفسنا وشعبنا وعمق أمتنا".

وأكد أن من يراهن على (إسرائيل) ومن استقطبوهم من بعض هوامش الأمة سيخسرون، ويكتشفون أن الأمة أكثر أصالة مما يظنون.

وقال مشعل: "نتابع التطورات والمتغيرات في الساحة الإقليمية والدولية وندرك أن هناك إدارة جديدة بقيادة بايدن تأتي على أنقاض الإدارة الغريبة لترمب، وسنتعامل معها بوعي وثبات".

وفي موضوع آخر، قال مشعل: إنه لا جديد في ملف العلاقة بالشأن السوري نتيجة عدم استقرار الوضع السوري وأكد عدم تدخل حركته في شؤون الآخرين، وقال: نتعامل مع الجميع بقدر استطاعتنا، ومن يدعمنا نشكره.

وفي سياق آخر، نفى خالد مشعل وجود أي جديد بخصوص قضية الأسرى، مؤكدا أن ما يصرح به المسؤولون الصهاينة ليس صحيحا.

وأضاف: "هم يتعاملون مع الملف بمزيج من التجاهل للانسجام مع وعودهم بعدم تكرار صفقة وفاء الأحرار، وأحيانا يبخسون ما تملكه المقاومة، وأحيانا يقايضون الحقوق الإنسانية ومعاناة القطاع في ظل كورونا بمسألة الأسرى".

وجدد موقف حركته أن التبادل هو تبادل جنود الاحتلال بأسرانا في سجون الاحتلال، وعدم ربطه بأي قضية إنسانية.
رقم : 904054
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
15 كانون الأول 2020
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
15 كانون الأول 2020
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
15 كانون الأول 2020
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
14 كانون الأول 2020
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
العالم ينتصر لفلسطين وبعض العرب يطبعون
14 كانون الأول 2020
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
إلى أين سيصل الإجرام الأمريكيّ بحق السوريين؟
14 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة
المستشارية الثقافية الإيرانية في بغداد تقيم مهرجاناً أدبياً وثقافياً لقادة النصر