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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 08:37

قاليباف يؤكد ضرورة استمرار المشاورات بين مسؤولي ايران وروسيا

قاليباف يؤكد ضرورة استمرار المشاورات بين مسؤولي ايران وروسيا
أكد رئيس البرلمان الايراني،ضرورة استمرار المشاورات بين المسؤولين الايرانيين والروس وتنمية العلاقات وترسيخها بين الجانبين، نظرا للوضع الراهن والتطورات السياسية على الساحة الدولية.

ولدى تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الدوما الروسي، فيتشسلاف فولودين، يوم الثلاثاء، تبادل محمد باقر قاليباف وجهات النظر والآراء مع المسؤول الروسي بشأن العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني فضلا عن التطورات الاقليمية والدولية.

وفي بداية هذه المحادثات الهاتفية، اكد فولودين اهمية العلاقات البرلمانية بين روسيا الاتحادية والجمهورية الاسلامية الايرانية، وقال: من دواعي السرور ان اللقاءات والمحادثات البرلمانية عالية المستوى مستمرة بين البلدين، وان هذه اللقاءات كان ومازال لها دور هام في تنمية العلاقات الثنائية وتسهيلا، مجددا الدعوة لقاليباف لزيارة موسكو للمشاركة في الاجتماع الثالث للجنة العليا البرلمانية المشتركة بين ايران وروسيا حسب ظروف كورونا.

ووصف رئيس الدوما العلاقات بين ايران وروسيا بالممتازة والاستراتيجية، معلنا استعداد البرلمان والحكومة الروسية لمواصلة وتنمية المحادثات والتعاون الشامل مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تطوير العلاقات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والثقافية والسياحية وكذلك القضايا الاقليمية والدولية الهامة.

من جانبه، وضمن تاكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، اعلن محمد باقر قاليباف استعداد مجلس الشورى الاسلامي لرفع مستوى العلاقات البرلمانية مع روسيا اكثر مما سبق، لافتا الى ان على البرلمانين ان يؤديا دورهما في تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخها.

وأردف أنه نظرا للوضع الراهن والتطورات على الساحة الدولية، فمن الضروري ان تستمر المشاورات بين مسؤولي البلدين.
رقم : 904056
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