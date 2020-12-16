الصادرات الايرانية عبر موانئ بحر قزوين تنمو 40 بالمئة

اعلن المدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الايرانية بمنطقة بحر قزوين "داوود نفتي" أن حجم الصادرات عبر موانئ بحر قزوين، حقق 40 بالمئة زيادة خلال 8 شهور فترة 20 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.



وفي تصريح الثلاء على هامش تفقده لصادرات المنتجات الزراعية عبر ميناء آستارا (في جيلان – شمال البلاد) باتجاه ميناء استارخان الروسي، اعلن "نفتي" انضمام سفينتين تجاريتين الى الاسطول البحري الايراني في منقطة بحر قزوين، الذي يضم 24 سفينة نقل في الوقت الحاضر.



واكد أن تعزيز امكانيات الاسطول البحري الايراني يتيح للبلاد فرض منافسة جيدة بين الحدود البرية والسككية والبحرية.



ولفت المدير التنفيذي لشركة الملاحة البحرية الايرانية بمنطقة بحر قزوين، الى تدشين خط نقل الحاويات "لاول مرة" بين ميناء آستارا وآستراخان؛ مبينا ان سفينيتن ايرانيتين تبحران اسبوعيا عبر هذا الخط، باتجاه آستاراخان الروسي وميناء "أكتاو" في جمهورية كازاخستان.



