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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 09:48

رئيس حكومة المغرب يكشف لماذا تأخر قرار التطبيع مع العدو

رئيس حكومة المغرب يكشف لماذا تأخر قرار التطبيع مع العدو
كشف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني عن السبب الحقيقي وراء تأخير قرار التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

فقد اعتبر العثماني، أن تطبيع بلاده مع "إسرائيل" كان “قرارا صعبا، لذلك تأخر”.

وقال العثماني: “لا نريد أن تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء، لكن الانتصار في هذه المعركة اقتضت الضرورة أن يتزامن مع الانفتاح على الآخر”، في إشارة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الملك المغربي محمد السادس قد أعلن ،الخميس الفائت، استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع كيان الاحتلال، “في أقرب الآجال”، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.

وتزامن بيان الديوان الملكي، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه اعترافا بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو”.

وفي إجابته على سؤال بشأن “إذا ما كان قرار تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" صعبا، قال العثماني: “لا شك، وإلا لماذا تأخر إلى هذا الوقت”.

وأشار إلى أنه إذا كان المغرب غارقا في هذه المعركة أزمة الصحراء ولم يستكمل وحدته، سيكون عاجزا أن يقوم بما كان يريد أن يقوم به بجانب الفلسطينيين”.

وشدد على أن المغرب “لن ينزل أبدا عن مستوى المبادرة العربية، والثوابت المغربية أعلى من المبادرة العربية عموما”، مذكرا أن بلاده “رفضت قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس”.

ووجهت للمغرب انتقادات لاذعة بسبب المقايضة التي اقدم عليها وباع من خلالها القضية الفلسطينية مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء.
رقم : 904069
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