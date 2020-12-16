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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 09:55

الحشد الشعبي يغلق عددا من المقرات المخالفة في بغداد

الحشد الشعبي يغلق عددا من المقرات المخالفة في بغداد
أعلنت هيأة الحشد الشعبي في العراق عن إغلاق مقرات "مخالفة" في العاصمة بغداد واعتقال أشخاص فيها.

وذكر بيان للهيأة، ان "مديرية أمن الحشد الشعبي، قامت خلال الأيام الماضية بإغلاق عدد من المقرات المخالفة للضوابط والتعليمات في بغداد".

وبين ان "عدد المقرات التي أغلقها أمن الحشد بلغت ستُ مقرات في مناطق الكرادة والجادرية ببغداد وتم اعتقال عدد من المخالفين للانظمة والقوانين".

وأشار البيان الى ان "هذا الاجراء يُعتب روتينياً ويأتي ضمن توجيهات قيادة الحشد الشعبي التي تدعو الى متابعة ومحاسبة كل من يخالف النظام".

ونفت هيأة الحشد "لما يتم تداوله في بعض القنوات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ملفقة التي اشارت الى مقتل افراد او ان العملية جاءت لأسباب سياسية او جنائية او غيرها" مؤكدة "انها لا تعدوا كونها عمليات انضباطية".
رقم : 904072
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