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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 11:09

أميركا تضع سرايا المختار البحرينية على قائمة الإرهاب

أميركا تضع سرايا المختار البحرينية على قائمة الإرهاب
أعلنت الولايات المتحدة الامريكية تصنيف مجموعة سرايا المختار البحرينية ضمن قائمة الكيانات المتهمة بالارهاب.

واتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السرايا بتلقيها دعما ماليا ولوجستيا من ايران وبالتخطيط لتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية المتمركزة في البحرين.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبر في بيان ان مجموعة سرايا المختار عوقبت بناء على معلومات تفيد بتلقيها دعما ماليا ولوجستيا من ايران.

كما اتهمت واشنطن السرايا بالتخطيط لتنفيذ هجمات تستهدف القوات الأميركية المتمركزة في البحرين.

المزاعم الاميركية لم تكن جديدة بل ساندت قرار النظام البحريني الذي صنف عام الفين واثني عشر هذه الجماعة كتنظيم إرهابي مسلح، ونسب اليها تهما من بينها خرق حساب وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة عقب حل السلطات جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، اخر تيارات المعارضة البارزة في المملكة.

وفي هذا السياق قضت المحكمة البحرينية بالسجن واسقاط الجنسية عن اشخاص متهمين بالانضمام لسرايا المختار وادعت بان بعض هؤلاء يمتلك اسلحة غير مرخصة ويجمع الاموال لدعمها من اجل ارتكاب اعمال وصفتها المحكمة بالارهابية.

وتتهم المنظمات الحقوقية الدولية النظام البحريني بترهيب وقمع قوى المعارضة من خلال تهم مزورة او انتزاع اعترافات ملفقة من المعتقلين تحت التعذيب. وقد حل النظام جميع الجمعيات المعارضة واعتقل اعدادا كبيرة من مسؤوليها ومناصريها وابعد اخرين الى الخارج وسحب جنسيات من عدد منهم وقتل وجرح اعدادا اخرى خلال تظاهرات الثورة المعارضة.
رقم : 904100
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