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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 11:14

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ستة إرهابيين في نينوى

الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ستة إرهابيين في نينوى
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ،اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ستة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي في محافظة نينوى.


وقالت الوكالة ،في بيان، إن "مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى، تمكنت من القاء القبض على ستة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية لعملهم بما يسمى المعسكرات العامة وفرقة الفرقان وديوان الجند وديوان الحسبة تحت اسماء وكنى مختلفة".

وأضافت الوكالة أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بأنهم اشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم ايداعهم التوقيف لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
رقم : 904103
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