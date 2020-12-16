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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 14:31

سوريا..هطولات مطرية متفاوتة الغزارة في أغلب المحافظات

سوريا..هطولات مطرية متفاوتة الغزارة في أغلب المحافظات
شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 51 مم في الحرمون بريف دمشق.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل سجلت في دمشق وريفها كالآتي: “الحرمون 51 مم والتل 20 مم ومضايا 19 مم وسرغايا والزبداني 16 مم وقطنا 15 مم وعسال الورد 14 مم وميسلون وجديدة الشيباني 10 مم والمزة وقاسيون 8 مم ودوما ومساكن برزة 7 مم والكسوة ودوار المطار 6 مم وساحة الحجاز والقطيفة 5 مم”.

وفي محافظة السويداء بلغت نسبة الهطولات في“عين العرب 9 مم والمدينة 7 مم وشهبا 5 مم والصورة الصغيرة 4 مم” وفي محافظة درعا .. “نوى 39 مم وازرع وتل شهاب 35 مم والشيخ مسكين 28 مم والصنمين 20 مم والمدينة 17 مم والمسيفرة 13 مم وبصرى 10 مم”.

وسجلت الهطولات المطرية في القنيطرة في “حضر 33 مم ونبع الصخر 27 مم والمدينة 23 مم ”.

فيما بلغت الهطولات في حمص: “شين 13 مم والناصرة 12 مم ومرمريتا 11 مم وقلعة الحصن 10 مم والعريضة وتلكلخ وتلدو 9 مم وحمص والرستن 4 مم وتدمر والقريتين 1 مم”.

كما بلغت نسبة الهطولات في حماة كالآتي “مصياف 20 مم وعين حلاقيم 16 مم ووادي العيون 14 مم وربعو 12 مم والرصافة 11 مم وحربنفسه 10 مم والحميري 8 مم وحماة وصوران 6 مم وفي شطحة -الغاب 45 مم وعين الكروم 20 مم والكريم 18 مم والسقيلبية 8 مم وافاميا 7 مم”.

وفي طرطوس وصلت نسب الهطل إلى “35 مم في المدينة و18 مم في الشيخ بدر و 16 مم في حمام واصل و 14 مم في القدموس والصفصافة و13 مم في دريكيش و11 مم في صافيتا و9 مم في بانياس”.

في اللاذقية بلغت: “صلنفة 42 مم وبوقا 35 مم واللاذقية 24 مم و وادي قنديل والبهلولية 21 مم وكسب 15 مم ومطار الباسل 13 مم والحفة 12 مم والمزيرعة والقطيلبية 11 مم والقرداحة 9 مم”.

وسجلت الهطولات في محافظة إدلب في“جسر الشغور وابو الظهور 5 مم والمدينة 4 مم وارمناز 3 مم” في حين بلغت في حلب..” السفيرة 5 مم والمدينة 3 مم وحلب المطار 1 مم”.

وفي الحسكة: “المالكية 25 مم والزهيرية 20 مم والقامشلي 13 مم والقحطانية والجوادية 10 مم وعامودا 9 مم والدرباسية وتل علو 8 مم وهيمو وتل حميس والحسكة ومبروكة وأم مدفع 5 مم”.
رقم : 904124
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