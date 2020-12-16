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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 15:18

مجلس الأمن يدعو لانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا

مجلس الأمن يدعو لانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا
دعا مجلس الأمن الدولي بالاجماع كل المقاتلين الأجانب الى مغادرة الأراضي الليبية.

ومن المقرر أن يقدم الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن مقترحات حول آلية لمراقبة تطبيق وقف اطلاق النار، والاشراف على عملية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا تحت مسمى "مستشارين عسكريين".

كما أجاز مجلس الامن الدولي تعيين الديبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

اجماع في مجلس الامن الدولي على انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا بما ينسجم واتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في الثالث والعشرين من تشرين الأول، والتزامات المشاركين في مؤتمر برلين في كانون الثاني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وتشمل دعوة الانسحاب كلا من تركيا وروسيا. وشدد مجلس الأمن على أهمية أن تكون هناك آلية لمراقبة وقف إطلاق النار جديرة بالثقة وفعالة تقودها ليبيا.

ومن المقرر أن يرفع الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري، مقترحات بشأن إنشاء هذه الآلية التي ستعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. هذه الآلية يرغب الأوروبيين بأن تكون معززة قدر الإمكان، ولها وجود على الأرض، في حين أن الأمين العام يريد أن تكون المشاركة الأممية فيها بالحد الأدنى. إذ لا تضم البعثة السياسية الاممية في ليبيا سوى مئتين وثلاثين شخصا. وقدرت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا الأميركية ستيفاني ويليامز في مطلع كانون الأول الجاري عدد هؤلاء بحوالي عشرين ألفا. وأن هناك عشرة قواعد عسكرية في ليبيا محتلة كليا أو جزئيا من قبل قوات أجنبية.

في نفس السياق أعطى مجلس الأمن الدولي الأمين العام أنطونيو غوتيريش الضوء الأخضر لتعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا جديدا للمنظمة الدولية إلى ليبيا، ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة. وفرضت واشنطن على شركائها في مجلس الأمن تقسيم المنصب بين مبعوث أممي ومنسق يساعده في هذه البعثة الأممية الصغيرة. ويشغل ملادينوف ثمانية وأربعين عاما منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط منذ الفين وخمسة عشر.
رقم : 904130
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