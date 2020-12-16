الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 15:50

كيان العدو يستعد لتعاون صاروخي مع دول التطبيع

كيان العدو يستعد لتعاون صاروخي مع دول التطبيع
كشف موقع "إسرائيل نيوز 24" العبري نقلا عن رئيس المنظومة الصاروخية التابعة لوزارة الحرب الإسرائيلية موشيه باتيل، عن استعداد كيان العدو لتعاون مستقبليّ مع دول عربية في الخليج الفارسي.

وقال باتيل خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن "الوقت لم يحن بعد لمتابعة أي من هذه الاتفاقات"، مشيرا إلى أن "موافقة واشنطن ستكون لازمة حيث إن الأنظمة الإسرائيلية تطور أو تمول بتكنولوجيا أمريكية".

وحول إمكانية تقديم أي من الأنظمة لحلفاء "تل أبيب" الجدد في الخليج الفارسي أو بشكل متزامن مع أنظمة مماثلة منتشرة هناك، أوضح باتيل أن "هذه أمور يمكن أن تحدث، ربما في المستقبل"، مضيفا أن "من وجهة نظر هندسية بالطبع هناك مزايا كثيرة، ومعلومات يمكن مشاركتها مثل أجهزة الاستشعار التي يمكن نشرها لدى الجانبين لأن لنا نفس الأعداء".

وخلال المؤتمر، أعلن باتيل عن "نجاح تجربة نظام صاروخي إسرائيلي متعدد المستويات، يمكنه ضرب أهداف تحلق على ارتفاعات مختلفة مثل صواريخ كروز أو الصواريخ الباليستية".

وذكر الموقع أن العدو "طور خلال السنوات العشر الماضية وبمساندة أمريكية درعا جويا متعدد الطبقات، يتكون من صاروخ "آرو" الذي يعترض الصواريخ الباليستية، ونظام الدفاع الصاروخي "مقلاع داوود" المخصص للصواريخ على ارتفاع متوسط والقبة الحديدية التي تسقط الصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون".
رقم : 904137
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
15 كانون الأول 2020
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
بريطانيا ومحاولة غسل أيدي النظام الخليفي من دماء البحرينيين
15 كانون الأول 2020
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
الاحتباس السياسي الأمريكي حول سوريا وتلاشي الخطاب الانتخابي لبايدن
15 كانون الأول 2020
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
لماذا تُصر الحكومة المغربيّة على استغباء شعبها؟
14 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
كريمة الشيخ زكزاكي لـ"اسلام تايمز": محاكمة والدي منذ البداية مبنية على تهم ملفقة
نفوذ الكيان الصهيوني في الدول الأفريقية حقيقة مؤلمة
إيران تحتضن المؤتمر الدولي لمدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الجديدة