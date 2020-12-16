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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 17:39

الصدر: على الحكومة أن تعمل على اجتثاث الفساد في مشروع ميناء الفاو

الصدر: على الحكومة أن تعمل على اجتثاث الفساد في مشروع ميناء الفاو
دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، الحكومة العراقية الى العمل على "اجتثاث الفساد والإبتزاز" في مشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكر السيد الصدر في تغريدة على تويتر: ان "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والإبتزاز الواضح والجلي في مشروع "ميناء الفاو الكبير" الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجأ الى غيره".

يشار الى ان تحالف سائرون المدعوم من السيد الصدر أعلن تأيده على منح تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير لشركة دايو الكورية الجنوبية، واصفاً اياها بـ"الرصينة".

وقال النائب عن سائرون سلام الشمري في بيان اليوم :"نحن مع منح انشاء المشروع لشركة دايو الكورية الجنوبية الرصينة والتي لها اسم كبير في بناء المنشآت والمشاريع الكبيرة" مؤكداً، ان "الإسراع بانجاز مشروع الفاو الكبير يكتسب أهمية استراتيجية وتنموية كبيرة للعراق".

وعد الشمري "البدء بانشاء المشروع وفق الشروط الوطنية سيضفي استقلالية اكبر للقرار العراقي وحسن اختياره كمشروع عملاق".
وكانت وزارة النقل، أعلنت اختيارها شركة {دايو} الكورية على تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.
رقم : 904150
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