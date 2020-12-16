وزير الدفاع الايراني: وقعنا عقودا لتصدير الاسلحة الى عدة دول

اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي عن توقيع عقود لتصدير الاسلحة الى مختلف الدول.



وقال العميد حاتمي في تصريح له اليوم الاربعاء حول التعاون التسليحي بين ايران وسائر الدول: ان التعاون التسليحي للجمهورية الاسلامية الايرانية مع بعض الدول في الفترة التي سعى فيها الاميركيون وفرضوا فيها الحظر التسليحي علينا وبعد رفع القيود التسليحية (حسب الاتفاق النووي) جار بصورة جيدة.



واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بلغت مستويات جيدة خلال هذه الفترة في مجال صادرات الاسلحة الى بعض الدول وتم ابرام عقود في هذا المجال.



وقال العميد حاتمي: انه وفيما يتعلق بشراء الاسلحة ايضا فانها نجري محادثات مع مختلف الدول في الوقت الحاضر.