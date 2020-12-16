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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 17:51

صحة الاحتلال: تسجيل 18 وفاة و2862 إصابة بكورونا

صحة الاحتلال: تسجيل 18 وفاة و2862 إصابة بكورونا
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تسجيل ألفين و862 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و 22 بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وبتجاوز عدد الإصابات اليومي سقف ألفين و500 إصابة يومية، الذي حددته حكومة الاحتلال، سيتم فرض المزيد من القيود واتباع إجراء "ضبط نفس مشدد"، الذي يعني إغلاق التجارة والشركات التي تستقبل الحشود.

وقالت وزارة الصحة أيضا إن 3.5 في المائة، من نتائج الاختبارات التي أجريت يوم أمس كانت إيجابية، ويعد هذا استمرارًا للاتجاه التصاعدي في معدل الإصابة بالفيروس في الأيام الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات لدى الاحتلال، منذ بدء تفشي الوباء 362 ألفا و 853 إصابة، وارتفع إجمالي الإصابات الخطرة إلى 381، منها 138 حالة تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت حكومة الاحتلال المصغرة لشؤون كورونا "كابينيت كورونا" قررت الأسبوع الماضي، أنه في حال تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 2500 إصابة يومية فسيتم تشديد القيود.
رقم : 904155
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