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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 17:57

عون: نسعى لاتخاذ تدابير اقتصادية ومالية متناسقة مع الوضع

عون: نسعى لاتخاذ تدابير اقتصادية ومالية متناسقة مع الوضع
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، نبذل الجهود كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع.

أكد ال​رئيس ميشال عون​ "بذل الجهود المطلوبة كي تأتي التدابير الاقتصادية والمالية التي يتم اتخاذها متناسقة مع الوضع الحالي الذي نعيشه، لاسيما على صعيد ايجاد الحلول والمخارج للأزمات المعيشية المتلاحقة"، مشيرا إلى أن "المشكلة الكبيرة التي يعاني منها ​لبنان​ تكمن في تأمين الاموال اللازمة لوضع المعالجات والحلول موضع التنفيذ".

وخلال لقائه رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​، نبه ​الرئيس عون​ من "خطورة الشائعات التي تبث عبر ​وسائل الاعلام​ التي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين"، كاشفاً عن ان "ما جاء في وسائل الاعلام حول اجتماعه ب​مجلس القضاء الاعلى​ من ادعاءات كاذبة هو خير دليل على ذلك".

وأكد "ضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها لأن ذلك يأتي من ضمن تحمل المسؤولية الوطنية لما له من تداعيات على بناء الثقة بين اللبنانيين والمحافظة عليها، والتخفيف من حدة الانقسامات".
رقم : 904157
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