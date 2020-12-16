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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 17:59
تعليقا على حادث الانفجار في ناقلة نفط بالبحر الاحمر..

ايران ترفض اي عمل تخريبي ضد امن وسلامة الملاحة البحرية

ايران ترفض اي عمل تخريبي ضد امن وسلامة الملاحة البحرية
اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بشان حادث الانفجار في ناقلة نفط بالبحر الاحمر، بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اي تحرك وعمل تخريبي ضد امن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، امرا مرفوضا.

وقال خطيب زادة في تصريح له اليوم الاربعاء حول حادثة الانفجار واشتعال النيران في ناقلة نفط بالبحر الاحمر: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر اي تحرك وعمل تخريبي ضد امن وسلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية امرا مرفوضا.

واكد المتحدث الموقف الدائم والثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية المبني على حفظ الامن والاستقرار الاقليمي واعرب عن امله بان تعزز دول المنطقة جهودها في تعزيز التعاون بشان توفير امن الملاحة البحرية ومكافحة قراصنة البحر والتصدي للاتجار بالمواد المحظورة، وذلك من اجل الوصول الى الامن الاقليمي المستديم.

وكانت شركة هافنيا للشحن قد قالت إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وأوضحت هافنيا في بيان على موقعها في الإنترنت الاثنين: "أصيبت بي دبليو راين من مصدر خارجي أثناء تفريغها في جدة بالمملكة العربية السعودية، مما تسبب في انفجار وحريق لاحق على متن السفينة".

وأضافت الشركة أن الطاقم أخمد الحريق، ولم يصب أحد، وأضافت أن أضرارا لحقت بأجزاء من جسم السفينة.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن انفجارا ضرب سفينة قبالة ميناء جدة السعودي على البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، وهي مؤسسة لتبادل المعلومات تابعة للبحرية الملكية البريطانية، أن الانفجار وقع الأحد، دون الخوض في التفاصيل. وحثت السفن في المنطقة على توخي الحذر وقالت إن التحقيقات جارية.
رقم : 904158
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