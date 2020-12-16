وصول عشرات الجنرالات الروس الى البوكمال.. ماهي مهمتهم؟

دفعت القوات الروسية خلال الساعات الأخيرة، بتعزيزات ضمت جنرالات وضباطا نحو البوكمال وريفها للبدء بعملية تمشيط البادية وفق الهدف المعلن.



وقالت مصادر اعلامية محلية، إنَّ أكثر من عشرة جنرالات وخبراء عسكريين وصلوا البوكمال، لتأسيس غرف عمليات بغية الإشراف على عمليات التمشيط.



وأضافت المصادر، أنَّ وصول الخبراء الروس تزامن مع وصول ما يزيد عن 250 عنصراً من القوات السورية المدعومة روسياً (لواء القدس، الدفاع الوطني، الفيلق الخامس) برفقة مدرعات وعربات عسكرية للمنطقة.



وأشارت المصادر إلى أنَّ التعزيزات بدأت بالفعل بعمليات تمشيط محدودة بمحيط النقاط التابعة للقوات السورية عند أطراف بادية الصالحية والدوير والعباس والجلاء بريف البوكمال الغربي.