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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 19:31

تقدما في التطبيع: دبي ترسم صورة ممثلة إسرائيلية على برج خليفة!

تقدما في التطبيع: دبي ترسم صورة ممثلة إسرائيلية على برج خليفة!
رسمت إمارة دبي صورة الممثلة الإسرائيلية، "جال جادوت" على برج خليفة، أحد أشهر معالمها السياحية، بمناسبة عرض فيلم جديد لها، فيما بدا مؤشرا جديدا.

واحتفت صفحة "إسرائيل بالعربية" بنشر صورة "جادوت" ونشرت مقطع فيديو لبرج دبي أثناء رسم صورة الممثلة الإسرائيلية.

​وعلقت الصفحة على الصورة بتغريدة جاء فيها: "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية جال جادوت، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد Wonder Woman 1984".

تقدما في التطبيع: دبي ترسم صورة ممثلة إسرائيلية على برج خليفة!
ويعد ذلك واحدا من بين أحدث مظاهر تطبيع الإمارات التي وقعت اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن، برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

تقدما في التطبيع: دبي ترسم صورة ممثلة إسرائيلية على برج خليفة!
رقم : 904169
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