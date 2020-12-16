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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 19:43

الضفة الغربية ... ومسلسل مستمر من الاعتقالات التعسفية

الضفة الغربية ... ومسلسل مستمر من الاعتقالات التعسفية
فقد اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، شابًّا مقدسيًّا وزوجته بعد مداهمة منزلهما بالقرب من باب المغاربة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب محمد العجلوني الموجود بالقرب من باب المغاربة في البلدة القديمة، واعتقلته وزوجته واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المحافظة، واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم: عماد البظ، وحمد أبو جاموس وكلاهما من شارع عصيرة، ومهدي أبو سير من منطقة جسر التيتي بالمدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في مناطق رفيديا والجبل الشمالي ومخيم العين والبلدة القديمة في المدينة، فيما جرى اقتحام قرى تل وعينابوس جنوبي المدينة، وزواتا ودير شرف.

ومن محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان أحمد مرعي وبراء عاصي ومصطفى عاصي من قراوة بني حسان بسلفيت.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا القرع، واعتقلت الشاب محمد صبحي حمدان، بعد دهم منزله في البلدة وتفتيشه.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نضال انفيعات من حارة البيارة ببلدة يعبد، بعد دهم منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، فتيين شقيقين من بلدة بيت أمر.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتيين الشقيقين محمد زهدي شريف عوض (16عاما)، وشقيقه شريف (15 عاما)، بعد أن داهمت منزلهما وعبثت بمحتوياته وحطمت أثاثه وأبوابه الداخلية.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن نابليون صقر مارية، وفتشته وعبثت بحتوياته وحطمت أثاثه وفي محافظة أريحا، داهمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان، واعتقلت الشاب خميس الصرفندي، بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من التحقيق.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة العيسوية، تزامنا مع مواجهات اندلعت في البلدة في ساعات متأخرة من الليل وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أيمن عبيد بالقرب من منزله في قرية العيسوية.

وذكرت المصادر بأنّ قوة احتلالية داهمت منزل الشاب عبيد قبل أن تفتشه تفتيشا دقيقا وتعمد إلى اعتقاله واقتياده بواسطة أحد الجيبات الاحتلالية كما شهدت البلدة مواجهات عنيفة تخللها إلقاء زجاجات حارقة صوبة أحد المركبات العسكرية الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وفي سياق ذات صلة، تصدى أهالي قرية كيسان شرق بيت لحم، منتصف الليل وفي ساعات الفجر الأولى، لاعتداء مجموعة من المستوطنين، الذين هاجموا منازلهم بالحجارة.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال أن مجموعة من مستوطني "ايبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، مكونة من 20 مستوطنا تقلهم ثلاث سيارات، اقتحموا القرية وقاموا برشق منازل المواطنين بالحجارة.

وأوضح غزال أن أصحاب المنازل والمنازل المجاورة وعددا من أهالي البلدة تصدوا لاعتداء المستوطنين، واشتبكوا معهم بالأيادي، قبل أن يلوذوا بالفرار وأشار إلى أن هذا الاعتداء تكرر سابقا، وهذه المرة جاء بعد أن قام عدد من مواطني القرية بزراعة أشتال الزيتون في أراضيهم.

وفي هذا الصدد اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 115 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، تحت حماية عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وسط حماية جيش الاحتلال، الذي أغلق الموقع أمام المواطنين جزئيا.
رقم : 904172
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