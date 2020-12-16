شركات نقل أجنبية توقف عملها في ميناء جدة

قرَّرت شركات نقل أجنبية وقف العمل في موانئ المملكة والمناطق الساحلية مع اليمن، فيما غادر مدراء عدد من تلك الشركات إلى بلدانهم عبر رحلات جوية سريعاً.



وبحسب قناة "نبأ" الفضائية المعارضة للحكومة السعودية يأتي القرار بعد ثلاث هجمات ضد ناقلات نفط وتجارية بحرية في البحر الأحمر آخرها استهداف ناقلة قرب ميناء جدة، دفع شركات النقل الأجنبية إلى وقف العمل في الموانئ البحرية.



ويذكر أن البيان الرسمي تجاهل الإشارة إلى حجم تضرر الميناء، محاولاً تصوير الحادثة بأنها وقعت قبالة الميناء واستهدفت ناقلة النفط البريطانية على الرغم من تأكيد الشركة المالكة للسفينة بأنَّ الهجوم وقع داخل الميناء وخلال التفريغ.