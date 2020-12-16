ايران تدين تقريرا متحيزا للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني

أعلن السفير الايراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، عن إرسال مذكرة رسمية الى وزارة الخارجية البريطانية، تدين تقريرا متحيزا للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني حول الجمهورية الاسلامية.



وفي معرض رده على التقرير المغرض للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني حول ايران، قال السفير بعيدي نجاد في تغريدة على تويتر اليوم الاربعاء: تقرير لجنة في البرلمان البريطاني حول إيران ليس قرارا واستنتاجا من البرلمان البريطاني ولن يصبح قرارا برلمانيا.



واضاف: تم إعداد هذا التقرير بواسطة معلومات محدودة للغاية وبنهج معادٍ تمامًا واستناداً إلى تحليلات وتوصيات الصهاينة والمنافقين حول التأثيرات الأخيرة على التطورات المستقبلية.



وتابع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن: "توم توغاندهات" منسق اعداد هذا التقرير، هو لسان حال المنافقين والتيارات المعادية.



واردف بعيدي نجاد: هذا التقرير ليس له أي شرعية ولا قيمة، وقد أدانت سفارتنا في مذكرة رسمية لوزارة الخارجية البريطانية بشدة إعداد مثل هذا التقرير من قبل بعض أعضاء البرلمان البريطاني المتطرفين.