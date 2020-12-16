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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 20:11

عباس يثمن موقف إندونيسيا الرافض للتطبيع مع ‘‘اسرائيل‘‘

عباس يثمن موقف إندونيسيا الرافض للتطبيع مع ‘‘اسرائيل‘‘
بحث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع نظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، آخر تطورات القضية الفلسطينية.

وشكر عباس، نظيره الإندونيسي، خلال الاتصال الهاتفي، على مواقف بلاده الداعمة للحقوق الفلسطينية، معربا عن تقديره لموقف إندونيسيا الرافض للتطبيع المسبق مع الإحتلال الإسرائيلي والتزامها بأن يتحقق السلام أولا على أساس حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

وثمن عباس مواقف إندونيسيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي.

بدوره أكد الرئيس الإندونيسي، التزام بلاده الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وقال "رغم التغيرات المتسارعة في الشرق الأوسط، إلا ان إندونيسيا لن تقوم بأي خطوات للتطبيع مع إسرائيل، إلى حين تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".ش
رقم : 904180
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