هكذا دفع ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني

في آخر ايام تواجده بالبيت الابيض دفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني .



-في حين ان عقد صفقة بيع 50 مقالتة من طراز " اف 35 " كان اجر الامارات لكونها اول من هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، وفي حين ان اجر السودان تمثل في اخراجه من قائمة الارهاب ومنح الصحراء الغربية للمغرب كثمن في مقابل الصفقة الامريكية الاسرائيلية ، الا ان البحرين وبسبب صغرها وضآلتها وذيليتها لامريكا والسعودية رضيت بهدية بسيطة تمثلت في ادراج تنظيم "سرايا المختار" في قائمة الارهاب ، لتبريء ذمة امريكا من دينها !.



-وسائل الاعلام الامريكية وفي خطوة تهدف لتضخيم هذه الهدية حاولت الايحاء بان تنظيم "سرايا المختار" يشكل تهديدا للمصالح القومية الامريكية وسياستها الخارجية . المسؤولون الامريكيون ومن خلال ادبياتهم هذه حاولوا تضخيم الخطر المزعوم لهذا التنظيم لاقناع الراي العام بان الخطوة التي اتخذوها نابعة من حكمتهم وعقلانيتهم من جهة ، ومنح قيمة واعتبار لحكومة البحرين المجهرية من جهة اخرى .



-في حين ان الفصائل الجهادية المنضوية تحت راية المقاومة تنسب الى ايران بناء على الرؤية الامريكية ، فان الحظر المفروض على سرايا المختار يمكن تفسيره في ضوء هذا التوجه ، هذا في حين ان امريكا ادرجت حرس الثورة الاسلامية في قائمتها المزعومة للارهاب منذ عام 2019 .



-وهناك تفسير آخر لهذا الحظر وهو ان آل خليفة فشلوا في مهمتهم المتمثلة بالمحافظة على المصالح الامريكية لاسيما الاسطول الامريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين قاعدة له .



-كما ان هناك مفهوم آخر لهذا الحظر الجديد يتمثل في ان ترامب واعوانه لازالوا يشعرون باستياء شديد حيال فشل مشروع اخضاع ايران ومحور المقاومة . طبعا هناك تكهنات بان يتم الاعلان عن المزيد من هذه العقوبات التافهة خلال الايام المتبقية من حكم ترامب للبيت الابيض .