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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 22:14

هكذا دفع ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني

هكذا دفع ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني
في آخر ايام تواجده بالبيت الابيض دفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ثمن التطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني .

-في حين ان عقد صفقة بيع 50 مقالتة من طراز " اف 35 " كان اجر الامارات لكونها اول من هرولت للتطبيع مع الكيان الصهيوني ، وفي حين ان اجر السودان تمثل في اخراجه من قائمة الارهاب ومنح الصحراء الغربية للمغرب كثمن في مقابل الصفقة الامريكية الاسرائيلية ، الا ان البحرين وبسبب صغرها وضآلتها وذيليتها لامريكا والسعودية رضيت بهدية بسيطة تمثلت في ادراج تنظيم "سرايا المختار" في قائمة الارهاب ، لتبريء ذمة امريكا من دينها !.

-وسائل الاعلام الامريكية وفي خطوة تهدف لتضخيم هذه الهدية حاولت الايحاء بان تنظيم "سرايا المختار" يشكل تهديدا للمصالح القومية الامريكية وسياستها الخارجية . المسؤولون الامريكيون ومن خلال ادبياتهم هذه حاولوا تضخيم الخطر المزعوم لهذا التنظيم لاقناع الراي العام بان الخطوة التي اتخذوها نابعة من حكمتهم وعقلانيتهم من جهة ، ومنح قيمة واعتبار لحكومة البحرين المجهرية من جهة اخرى .

-في حين ان الفصائل الجهادية المنضوية تحت راية المقاومة تنسب الى ايران بناء على الرؤية الامريكية ، فان الحظر المفروض على سرايا المختار يمكن تفسيره في ضوء هذا التوجه ، هذا في حين ان امريكا ادرجت حرس الثورة الاسلامية في قائمتها المزعومة للارهاب منذ عام 2019 .

-وهناك تفسير آخر لهذا الحظر وهو ان آل خليفة فشلوا في مهمتهم المتمثلة بالمحافظة على المصالح الامريكية لاسيما الاسطول الامريكي الخامس الذي يتخذ من البحرين قاعدة له .

-كما ان هناك مفهوم آخر لهذا الحظر الجديد يتمثل في ان ترامب واعوانه لازالوا يشعرون باستياء شديد حيال فشل مشروع اخضاع ايران ومحور المقاومة . طبعا هناك تكهنات بان يتم الاعلان عن المزيد من هذه العقوبات التافهة خلال الايام المتبقية من حكم ترامب للبيت الابيض .
رقم : 904200
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