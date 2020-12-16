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الأربعاء 16 كانون الأول 2020 ساعة 22:15

لبنان: رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بفيروس كورونا

لبنان: رقم قياسي جديد بعدد الاصابات بفيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 2056 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا وتسجيل 11 حالة وفاة. ليوم الاربعاء.

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ تسجيل 2056 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، توازياً مع تسجيل 11 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن 48 شخصاً من المصابين هم وافدين، في حين أن هناك 1008 إصابة تعود لمواطنين محليين. وأوضحت ان عدد الإصابات الإجمالي منذ انتشار الوباء في البلاد حتى اليوم، ارتفع ليصل إلى 150933 حالة، في وقت وصل عدد ضحايا "كوفيد 19" الإجمالي إلى 1234.

حيث رأى ​وزير الصحة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "كان انعكاس ​الإقفال​ إيجابياً حتى البارحة بنسبة 10 بالمئة من مجموع الفحوصات وتأخير تسجيل الذروة أسبوعين، أما اليوم بعد مرور ١٠ أيام بدأت ​الإصابات​ ونسبتها بالإرتفاع مع الإشارة إلى بدء احتساب فحوصات مستضد Ag السريع وعليه علينا التنبه والحذر الشديدين خلال أسبوعي الأعياد".
رقم : 904204
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