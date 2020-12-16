رسالة من نتنياهو إلى ملك البحرين!

بعث رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، برسالة إلى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، يهنئه فيها بما يسمى "العيد الوطني" في البحرين، و ذلك بعد أسابيع من خيانة المنامة للقضية الفلسطينية والتطبيع مع الصهاينة.



وكتب نتنياهو اليوم الأربعاء على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أهنئ مملكة البحرين بمناسبة حلول يومها الوطني الـ 49"



وزعم: "لا شك أن عامكم الـ 50 سيتحلى بالنمو والازدهار ... ".



وفي حين كان ثمن التطبيع بالنسبة للامارات صفقة بيع 50 مقاتلة من طراز " اف 35 " حيث كانت اول من هرول للتطبيع مع العدو الصهيوني، كان ثمن تطبيع السودان اخراجها من لائحة الارهاب وكان ثمن تطبيع المغرب الاعتراف بسيادتها على الصحراء الغربية، وكان اجر المنامة ادراج تنظيم "سرايا المختار" في قائمة الارهاب.