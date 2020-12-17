الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 08:46

الاحتلال اعتقل 3300 فلسطيني منذ بدء "كورونا"

الاحتلال اعتقل 3300 فلسطيني منذ بدء "كورونا"
قال نادي الأسير الفلسطيني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 3 آلاف و300 أسير فلسطيني، منذ بدء انتشار فيروس "كورونا" في آذار/ مارس الماضي.

وأوضح "نادي الأسير" في بيانٍ، الأربعاء، أن حملات الاعتقال شملت الأطفال والنّساء، وكبار السّن، والمرضى والجرحى.

وأكد أن الاحتلال حوّل الوباء لأداة قمع وعنف بحق الأسرى، ورغم تزايد تسجيل الإصابات بين صفوفهم، لاسيما في تشرين الآخِر/ نوفمبر الماضي، إلا أنه استمر في عمليات الاعتقال اليومية الممنهجة، والتي رافقتها عمليات عنف وقمع وترهيب بحق المعتقلين وعائلاتهم.

وذكر "نادي الأسير" أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران/يونيو الماضي، حيث وصل عدد حالات الاعتقال إلى 469، لافتًا إلى أنه ومنذ نيسان/أبريل الماضي، سُجلت قرابة 140 إصابة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى، وفقًا لما أُعلن عنه، ومتابعة المؤسسات المعنية، حيث يمكن أن تكون حالات أخرى لم يُعلن عنها، خاصة أن بنية السجون تُشكل بيئة محفزة لانتشار الوباء، عدا عن احتكار مصلحة السجون للرواية الخاصة به.

وتصاعدت عرقلة زيارات المحامين للأسرى، التي توقفت لمدّة مع بداية انتشار الوباء، ثم جرى استئنافها ضمن قيود محددة، الأمر الذي وضع الأسرى في عزل مضاعف ما شكل خطراً مضاعفًا على مصيرهم، حيث ما تزال هناك تخوفات كبيرة من احتمالية انتشار الوباء بين صفوفهم انتشارًا أوسعَ، خاصة بعد ما شهده سجن "جلبوع" خلال تشرين الآخِر/ نوفمبر الماضي.

وشدد "نادي الأسير" على ضرورة الضغط جديًّا على مصلحة سجون الاحتلال، من الجهات المختصة والمؤسسات الحقوقية الدولية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، وذلك من أجل السماح بتوفير مكالمات هاتفية للأسرى مع عائلاتهم.
رقم : 904256
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": لن نساوم على فلسطين وندين التطبيع مع إسرائيل
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
قائد الثورة: الثأر لدم سليماني و المهندس لا محالة آت
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن