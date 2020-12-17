الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 09:21

في الذكرى العاشرة للثورة التونسية .. المرزوقي يزور قبر البوعزيزي

في الذكرى العاشرة للثورة التونسية .. المرزوقي يزور قبر البوعزيزي
قام الرئيس التونسي الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بزيارة ضريح الشاب محمد البوعزيزي، الذي كان شرارة الثورة التونسية نهاية عام 2010.

وفي 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أقدم الشاب البوعزيزي على إضرام النار في نفسه، أمام مقر المحافظة الواقعة وسط البلاد؛ احتجاجا على مضايقة عون للشرطة له، ومنعه من الاتجار في الخضار على عربة متجولة بالمدينة، ما أطلق احتجاجات انتهت في 14 كانون الثاني/ يناير 2011 بإسقاط نظام الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987: 2011).

ووصل المرزوقي، الأربعاء، إلى ولاية سيدي بوزيد؛ بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة التونسية، وقرأ الفاتحة على قبر الشاب محمد البوعزيزي.

وفي فيديو نشره على صفحته في "فيسبوك، أكد المرزوقي أن الثورة التونسية "حققت معجزة"، مشيرا إلى أن 50 بالمئة من أهداف الثورة قد تحققت.

ولفت إلى أن النصف الثاني من أهداف الثورة، الذي يتمثل بالحرب على الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفقر والبطالة، لم يتحقق بعد.

وأكد المرزوقي أن الدستور التونسي من أفضل الدساتير في العالم، والأكثر تقدما، مشيرا إلى أن صياغته قائمة على منع عودة الحكم الفردي.
رقم : 904264
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
وزير الخارجية اليمني لـ"إسلام تايمز": لن نساوم على فلسطين وندين التطبيع مع إسرائيل
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
لبنان تقف في وجه كي الوعي التطبيعي.. فمتى يستفيق البقية
15 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
وزير الخارجية اليمني في حكومة الإنقاذ الوطني بالعاصمة صنعاء هشام شرف
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
قائد الثورة: الثأر لدم سليماني و المهندس لا محالة آت
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن