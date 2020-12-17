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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 09:53

سلطان عمان يتلقى رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية

سلطان عمان يتلقى رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية
تلقى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، رسالة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

يأتي ذلك بعد نحو يومين من زيارة قام بها محمود عباس للدوحة، حيث بحث مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تطورات القضية الفلسطينية.

وتسلم أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي العماني، والممثل الخاص لسلطان عمان، هذه الرسالة، بعد لقاء جمعه مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار الرجوب إلى "تقدير القيادة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، لمواقف السلطنة والسلطان هيثم بن طارق، ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقيادته في سعيهم لنيل حقوقهم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، مثنياً على كل أشكال الدعم الذي تقدمه السلطنة.

من جانبه، شدد آل سعيد على موقف السلطنة الثابت والمؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، والداعم للحل السياسي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً أن الموقف العماني "ثابت"، ولافتاً إلى رؤيته لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
رقم : 904277
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