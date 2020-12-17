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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 10:47

اجراء مناورات مشتركة بين قطر وتركيا

اجراء مناورات مشتركة بين قطر وتركيا
أجرت القوات التركية - القطرية المشتركة، والقوات الخاصة القطرية، مناورات حول مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع التركية على حسابها في "تويتر": "أجرت قيادة القوات القطرية - التركية المشتركة، وقيادة القوات الخاصة القطرية، مناورات وحدة المغاوير المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق السكنية".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق اشتراك قوات المدفعية في تدريبات مع قوات من الجيش القطري، تحت قيادة القوة المشتركة القطرية التركية، والقوات الخاصة القطرية.

وفي الـ4 من ديسمبر الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية أن مدربين عسكريين بقواتها المسلحة قدموا لأفراد من الجيش القطري تدريبات ميدانية بالدوحة على استخدام قذائف الهاون.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونفذت تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.
رقم : 904298
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