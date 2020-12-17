نتنياهو يزور الإمارات مطلع يناير المقبل

ذكرت محافل سياسية إسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور الإمارات بداية شهر يناير القادم وذلك للاشتراك في احتفال افتتاح السفارة الإسرائيلية في دبي.





ونقلت صحيفة عبرية عن المحافل السياسية الإسرائيلية قولها بأن مراسم الافتتاح ستضم أيضاً مستشار وصهر الرئيس الأمريكي "جيراد كوشنير"، والمبعوث الأمريكي الخاص بالمنطقة "آفي بركوفيتش"، ومسئولين آخرين.



بينما نبهت الصحيفة إلى أن نتنياهو طلب من وزرائه عدم السفر للإمارات قبل موعد زيارته حتى لا يخطفوا منه الأضواء؛ حيث يسعى ليكون الشخصية الإسرائيلية الأولى بهذا الحجم، والتي تزور الإمارات بعد التوقيع على اتفاقية التطبيع.