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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 11:37

الاتحاد البرلماني العربي يدين قطع مياه الشرب عن الحسكة

الاتحاد البرلماني العربي يدين قطع مياه الشرب عن الحسكة
دان الاتحاد البرلماني العربي "الممارسات العدوانية للنظام التركي ضد سوريا وشعبها"، مستنكراً قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وما يجاورها.

وقال الاتحاد في بيان صادر عن رئيسه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الامارات العربية المتحدة، إنه "يتابع بقلق بالغ الممارسات العدوانية التركية ضد سورية الشقيقة وشعبها من خلال قطع مياه الشرب عن المواطنين في مدينة الحسكة وما يجاورها".

وأضاف الاتحاد أنه "إذ يدين هذه التصرفات العدائية غير الإنسانية يعرب عن إدانته واستنكاره لأي أعمال من شأنها المس بسيادة سورية الشقيقة".

ودعا الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل القوى المحبة للسلام إلى أن "تتخذ موقفاً واضحاً وجلياً إزاء هذه الممارسات المرفوضة مطالباً النظام التركي بضرورة احترام حقوق الجوار والتوقف الفوري عن أي تدخل في شؤون سورية الشقيقة".

وأعرب الاتحاد عن وقوفه التام إلى جانب سوريا في الحفاظ على سيادة أراضيها وسلامة شعبها.

وكان رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ وجه الثلاثاء 37 رسالة باسم مجلس الشعب إلى أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية دعا فيها إلى "إدانة الجريمة المستمرة التي يرتكبها النظام التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن من أهالي محافظة الحسكة والضغط عليه لوقف جريمته بحق السكان الآمنين".
رقم : 904314
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