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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 12:34

السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري

السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
وأوضحت المصادر التي تابعها موقع "اسلام تايمز"، إن "السلطات السعودية أعتقلت الناشط البارز عبد الرحمن المطيري"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت لجين الهذلول، الناشطة البارزة في مجال حقوق المرأة، إلى جانب غيرها من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة في أيار 2018، مسجّلة بداية القمع التام لحركة حقوق المرأة في السعودية.

وأكد كل من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، أن أوروبا “لم ولن تتجاهل قضية الحريات وحقوق الإنسان في السعودية“، وأنه سيتم طرح الملف خلال قمة العشرين الافتراضية التي تستضيفها الرياض.

وبدوره، وصف ميشيل وفون دير لاين مسألة حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة بـ”الجدية والمتكررة”، مشيرين إلى أن مسؤولي الاتحاد يتابعون عن كثب كل هذه الملفات، خاصة ما يتعلق بحقوق المرأة والنشطاء ويثيرونها بشكل ثنائي مع الطرف السعودي.

وكان مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018 قد سبب حالة من الصدمة والاشمئزاز حول العالم وأزمة دبلوماسية قصيرة.
رقم : 904319
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