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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 12:32

الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له

الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
وقال بيان مقتضب لمكتب الكاظمي حصل موقع "اسلام تايمز" على نسخة منه، إن "الكاظمي وصل إلى أنقرة في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي ".

وأضاف البيان إن "الكاظمي سيلتقي بالرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، بالإضافة الى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ".

وكان الكاظمي قام بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران في أول زيارة خارجية له في 21 من يوليو/ تموز الماضي، وبعدها زار الولايات المتحدة في 19 آب/أغسطس الماضي.

وتولي تركيا اهتماما متزايد ابتطورات الأوضاع في العراق، وتؤكد أنها مستعدة للمساعدة في تطهير المنطقة من التنظيمات المعارضة وعلى رأسها حزب العمال الكردستاني التي تعتبره تركيا جماعة إرهابية، وهذا ما أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في وقت سابق اليوم أيضا، من أن تركيا مستعدة لتقديم كل الدعم لتطهير العراق من التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن استقرار العراق مهم جدا للجميع.
رقم : 904320
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