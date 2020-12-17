كتلة التغيير النيابية بالعراق: المشكلة في كردستان ليست الرواتب

حددت كتلة التغيير النيابية في العراق، سبباً رئيساً للخلاف الحاصل بين حكومتي الاتحادية ومنطقة كردستان العراق، مشيرة الى ان المشكلة في كردستان ليست الرواتب.



ونقلت وكالة الانباء العراقية عن النائب عن الكتلة غالب محمد قوله ان "المشكلة في الإقليم ليست رواتب فقط، وانما هناك مشاكل عدة تتمثل بالاقتصاد والخدمات والأمن والمخاوف من تزوير الانتخابات وغيرها"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تتعامل بشكل سيئ مع المواطنين لكونها بيد الأحزاب والعوائل الحاكمة في الإقليم".



وأشار النائب محمد إلى أن "الرواتب تعد من المشاكل الرئيسة كونها تمس حياة المواطنين ومتعلقة بحركة الأسواق في الإقليم، مبيناً أنه في حال تم حل مشكلة الرواتب فأن 50% إلى 60% من مشاكل الاقليم قد تنحل".



وأكد النائب العراقي على عدم "توصل بغداد واربيل حتى الآن إلى أي اتفاق، موضحاً أن السبب في ذلك مطالبة الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم النفط و50% من واردات المنافذ، بينما حكومة الإقليم ترفض ذلك وتريد أن تسلم موارد النفط فقط".



واوضح محمد أن "بغداد تعلم جيداً أن واردات النفط ستكون قليلة جداً وترى أن تسليم النفط يكون أفضل لكي يتم تأمين حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية".