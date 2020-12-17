الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 13:14

كتلة التغيير النيابية بالعراق: المشكلة في كردستان ليست الرواتب

كتلة التغيير النيابية بالعراق: المشكلة في كردستان ليست الرواتب
حددت كتلة التغيير النيابية في العراق، سبباً رئيساً للخلاف الحاصل بين حكومتي الاتحادية ومنطقة كردستان العراق، مشيرة الى ان المشكلة في كردستان ليست الرواتب.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن النائب عن الكتلة غالب محمد قوله ان "المشكلة في الإقليم ليست رواتب فقط، وانما هناك مشاكل عدة تتمثل بالاقتصاد والخدمات والأمن والمخاوف من تزوير الانتخابات وغيرها"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية تتعامل بشكل سيئ مع المواطنين لكونها بيد الأحزاب والعوائل الحاكمة في الإقليم".

وأشار النائب محمد إلى أن "الرواتب تعد من المشاكل الرئيسة كونها تمس حياة المواطنين ومتعلقة بحركة الأسواق في الإقليم، مبيناً أنه في حال تم حل مشكلة الرواتب فأن 50% إلى 60% من مشاكل الاقليم قد تنحل".

وأكد النائب العراقي على عدم "توصل بغداد واربيل حتى الآن إلى أي اتفاق، موضحاً أن السبب في ذلك مطالبة الحكومة الاتحادية الإقليم بتسليم النفط و50% من واردات المنافذ، بينما حكومة الإقليم ترفض ذلك وتريد أن تسلم موارد النفط فقط".

واوضح محمد أن "بغداد تعلم جيداً أن واردات النفط ستكون قليلة جداً وترى أن تسليم النفط يكون أفضل لكي يتم تأمين حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية".
رقم : 904326
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
17 كانون الأول 2020
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
زيادة ميزانية مؤسسات الابحاث والابداع لأكثر من ضعفين
15 كانون الأول 2020
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
الذكرى الـ33 لتأسيس حركة "حماس".. صوت الحق في مواجهة الطغيان
15 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
قائد الثورة: الثأر لدم سليماني و المهندس لا محالة آت