محامون من حزب الله يرفعون شكوى ضد أشرف ريفي

وبتاريخ ١٧ كانون الاول ٢٠٢٠ قدمت دعوة عبر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة ابراهيم الموسوي متعلقة بالتحريض المذهبي والطائفي الذي يقوم به أشرف ريفي وأمثاله، وذلك عبر تلقيه توجيهات من أجهزة مخابرات صهيونية والتي تتمثل بتوجيه اتهامات باطلة وكاذبة للحزب، لا وجود لها الا في مخيلته وما ينتج ايضاً من احداث يتعرض لها أناس ابرياء.



المحامي جهاد عثمان من تجمع المحامين في حزب الله أوضح لموقع اسلام تايمز حيثيات الدعوة التي قدمت بصيغة قانونية الى قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل أبو سمرا والذي طلب فيه استدعاء أشرف ريفي الى جلسة استجواب عاجلة.