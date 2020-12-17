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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 13:56

الكيان ‘‘إلاسرائيلي‘‘ يحدد موعد افتتاح سفارته في الإمارات

الكيان ‘‘إلاسرائيلي‘‘ يحدد موعد افتتاح سفارته في الإمارات
بعد تطبيع العلاقات برعاية اميركية  حدّد الكيان الاسرائيلي موعد افتتاح سفارته في الإمارات.

وقال موقع "الخليج تايمز" نقلا عن وزارة خارجية الكيان الاسرائيلي، إن "إسرائيل ستفتتح سفارتها في الإمارات في الاسبوع الاول من شهر كانون ثاني/يناير".

وأوضح أن "السفارة والقنصلية ستكونان "كبيرتان" نظرا لأهمية العلاقة التاريخية بين إسرائيل والامارات"، مضيفا "لا أستطيع أن أقول لك أن البعثات ستكون واحدة من الأكبر في العالم. لكن يمكنني القول ان سفارتنا وقنصليتنا في الامارات ستكون حقا كبيرة".

وكانت تقارير اسرائيلية ذكرت نقلا عن مصادر ديبلوماسية أن السفارة:"قد تكون بحجم البعثات في واشنطن، لندن أو موسكو".

وقال المتحدث الاسرائيلي أن وفداً حكومياً اسرائيلياً كان في الإمارات الأسبوع الماضي للبحث عن موقع مناسب لإنشاء السفارة فيه.
رقم : 904333
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