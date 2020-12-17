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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 14:49

إيران.. تسجیل 212 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

إيران.. تسجیل 212 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
 اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد بلغ لغایة ،ظهر الیوم الخميس، ملیون و 138 الفا و530 شخصا و بوفاة 212 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 53 الف و95شخصا.

واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 7 الاف و 453 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و138 الفا و530 شخصا ويكون 5645 شخصا في وضع حرج.

وتابعت سادات لاري، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 856 الفا و 513 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 212 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 53 الف و 95شخصا.
رقم : 904343
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