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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 15:35

الجامعة العربية: جاهزون لمساعدة لبنان

الجامعة العربية: جاهزون لمساعدة لبنان
أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي أن الجامعة العربية جاهزة لمساعدة لبنان اذا طلب منا ذلك.

وقال حسام زكي ،اليوم الخميس، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق المسؤولين في لبنان يتعين عليهم حلها، والجامعة العربية طرف مساعد، ونحن جاهزون للمساعدة إذا طلب منا ذلك.

وأوضح أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الوضع في لبنان وتقييمه، ونأمل أن نتمكن من المساعدة كي يتمكن لبنان من الخروج من أزمته، فالعمل بالشكل الروتيني التقليدي يجب أن ينحى جانبا لمصلحة عمل يتسم بالاستثنائية.

و اشار الى أن الشعب اللبناني يعاني وواقع تحت ضغوط حياتية ومالية كثيرة، و لكن اننا لا نملك مبادرة لانقاذ لبنان لكن ​الجامعة العربية​ تواكب لبنان في كل محطاته ليس بالضرورة بالمتابعة اليومية من خلال ارسال موفدين لكن هناك عمل يتم لمتابعة كل ما يجري هنا.

وقال: هناك مسؤوليات تقع على اكتاف المسوؤلين السياسيين في لبنان، عليهم حلها بأنفسهم ونحن لن يكون دورنا بديلا عن أي مسؤول لبناني بل جهة ​مساعدة​ فقط ونحن متسعدون للمساعدة.
رقم : 904354
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