بوتين يعرب عن أمله في أن يساعد بايدن بحل بعض المشاكل

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن امله في أن يحل بايدن بعض المشاكل في العلاقات الروسية الأمريكية.



وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر اليوم الخميس، إن "روسيا ليست محطة وقود للعالم"، مشيرا إلى أن 70% من إيرادات الميزانية الروسية تأتي من عائدات غير نفطية وغازية مؤكدا أن روسيا بدأت في التخلص من الإدمان على عائدات النفط والغاز، في إشارة إلى تنوع الاقتصاد الروسي.



وأضاف: "هذا منحى إيجابي واضح تماما في التنمية الاقتصادية. 70% من الميزانية الروسية تتشكل بشكل رئيسي بالاعتماد على عائدات غير نفطية وغازية، وهذا يعني أننا لم نصل بعد إلى الكمال، لكننا بدأنا في التخلص مما يسمى بإدمان النفط والغاز".



وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الروسي، أقر الرئيس بأن الجائحة أثرت بشكل ملحوظ على الاقتصاد الروسي، وقال إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بلغ الآن 3.6% وهو تراجع أقل من الدول الأوروبية الرائدة والولايات المتحدة.



ولفت إلى أن اقتصادات بعض الدول الأوروبية هبطت بأكثر من 9%، في إشارة إلى التأثير الكبير لأزمة فيروس كورونا المستجد.



ووفقا لبيانات هيئة الاحصاء الروسية، فقد بلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في روسيا في الربع الثالث من 2020 مستوى 3.4% على أساس سنوي.



وأشاد بوتين بالقطاع الزراعي في روسيا، وقال إن نمو قطاع الزراعة بحلول نهاية العام قد يصل إلى 2%، لافتا بأن الإنتاج الزراعي سجل ازدهارا في روسيا في السنوات الأخيرة.



ويأتي ذلك خلافا لقطاع الصناعة الذي سجل تراجعا بنسبة 3%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض أسعار النفط. وسجلت أسعار الخام هبوطا في 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إذ أثرت الجائحة بشكل سلبي على الطلب العالمي على الخام.



وجاء تصريح بوتين خلال مؤتمر صحفي سنوي يجيب خلاله عن أسئلة المواطنين والصحفيين، بشأن مواضيع الساعة، بما في ذلك المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تطال حياة المواطن العادي.