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الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:04

لافروف: ندين الوجود غير الشرعي للوحدات العسكرية الأجنبية في سوريا

لافروف: ندين الوجود غير الشرعي للوحدات العسكرية الأجنبية في سوريا
بحث وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والسوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في اجتماع جرى بموسكو.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي: ندين الوجود غير الشرعي للوحدات العسكريّة الأجنبيّة في سوريا، وان العقوبات تعرقل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب السوري.

واضاف ان حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية في سوريا يوفر الظروف المناسبة لعودة اللاجئين، وانه مع تحسن الوضعين السياسي والعسكري في سوريا هناك واجب العمل الإغاثي لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع لافروف: أكدنا حتميّة مواصلة الجهود والعمل في إطار مسار أستانة، وناقشنا آخر تطوارت العمليّة السياسيّة في سوريا ورحبنا بالتقدم في عمل اللجنة الدستوريّة.

وقال لافروف في المؤتمر الصحفي "زيارتكم فرصة للنظر في الوضع في جميع المجالات، ولمعرفة كيفية تنفيذ الاتفاقات بين رئيسي روسيا وسوريا، واتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر، حتى تستمر الاتفاقات دون أي تأخير".

ونقل لافروف مرة أخرى تعازيه إلى الجانب السوري بوفاة المعلم، مشيرا إلى أن وزير الخارجية السابق قدم مساهمة شخصية كبيرة في تعزيز العلاقات، معربا عن أمله في أن تتمكن روسيا وسوريا من تحقيق مزيد من التقدم والنجاح في تطوير التعاون.

من جهته أشار المقداد إلى الطبيعة الودية الدائمة للعلاقات الروسية السورية معربا عن أمله في زيارة ناجحة لموسكو.

وأضاف المقداد "الهدف الاستراتيجي الرئيسي هو المضي قدما، بما بناه الرئيسان، بشار الأسد وفلاديمير بوتين، في العلاقات بين البلدين يجب أن يظل كما هو وأن يكون ذا طبيعة استراتيجية".

وقال المقداد "اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني للسيد سيرغي لافروف والحكومة الروسية على كرم الضيافة وأتطلع إلى لقاء صديقي لافروف في دمشق في المستقبل القريب".

ووصل وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية يلتقي خلالها كبار المسؤولين الروس، وعلى رأسهم وزير الخارجية سيرغي لافروف.
رقم : 904366
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