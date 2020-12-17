الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:06

قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء

قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تُهزَم امام الاعداء ابدا، لافتا الى انها تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحرهم.

وقال اللواء سلامي في كلمته اليوم الخميس خلال اللقاء التحضيري لمؤتمر "الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهداء المدافعين عن المقدسات من المحافظات الشمالية" المنعقد في مدينة ساري مركز محافظة مازندران شمال ايران: ان العدو يسعى على الدوام لفرض التبعية على البلاد وجعلها تتبع رغباته ومطالبه ويحاول من خلال فرض الضغوط القصوى تضييق الخناق على الشعب وارغامه على التخلي عن تقدمه ومنجزاته بغية السيطرة ليس على ايران فقط بل كل منطقة العالم الاسلامي ايضا.

واضاف: ان العدو لن يترك هذه الاحلام ولكن عليه ان يعلم ايضا بان الشعب الايراني صامد وسيجهض كل احلامه.

واكد اللواء سلامي قائلا: اننا لن نُهزَم امام العدو ابدا وترون اليوم بان كل احلام واهداف العدو قد تحطمت، كما ان الضغوط القصوى لم تستطع ابعاد الشعب الايراني عن المضي في طريق العلم والمعرفة ولم تستطع منع البلاد من امتلاك القدرات الدفاعية وان اغتيال الشهداء العلماء لم يستطع منع الشعب من مواصلة طريق التقدم العلمي.

واضاف: ان كل الوسائل لدحر العدو متوفرة اليوم لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة وشعبا ونمتلك قدرات فريدة من نوعها.

واشار الى استشهاد سليماني قائلا: ان الاعداء تصوروا انهم باغتيالهم الشهيد سليماني سيغلقون جميع طرق العالم الاسلامي امامنا ولكن علينا ان نقول بان استشهاد سليماني لم يؤد الى قطع طريق العالم الاسلامي امام ايران وحسب بل اصبحت كل الطرق بايدينا لطرد وتدمير العدو في المنطقة.

واكد "ان اسلحتنا العسكرية والايمانية مدمرة للعدو وستطرده من المنطقة" وقال: ان العدو لا يريد ان تكون لدينا صواريخ كي يتمكن من مهاجمتنا متى ما شاء دون ان يتلقى الرد على ذلك.

واضاف القائد العام للحرس الثوري: اننا نعلن للاعداء بان احلامهم في الهيمنة على العالم الاسلامي لن تتحقق وستقبر معهم، ونحن نمتلك جميع الوسائل اللازمة لدحر اعداء الاسلام.

واكد اللواء سلامي قائلا: ان العدو ليس قويا بالقدر الذي يتظاهر بذلك. نحن نعرف العدو ونعلم بانه يضخم نفسه اكثر من الواقع.

وقال: ان لنا شعبا عظيما وصامدا لم ينحن امام الضغوط الاقتصادية وقد كبّل يدي العدو في الحرب الاقتصادية وترون الان مظاهر هزيمة العدو في هذه الحرب ولم يعد لديه ما يهدد به.
رقم : 904367
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
17 كانون الأول 2020
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة