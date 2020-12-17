الصفحة الرئيسية
0
الخميس 17 كانون الأول 2020 ساعة 16:08

الهند تجري تجربة إطلاق لصاروخين قصيري المدى

الهند تجري تجربة إطلاق لصاروخين قصيري المدى
أجرت الهند يوم امس الأربعاء تجارب إطلاق ناجحة لصاروخين باليستيين محليين قصيري المدى من طراز "Prithvi-2" في موقع للتجارب بولاية أوديشا الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء "ANI" عن ممثلي مؤسسة البحث والتطوير الدفاعي الهندية قولهم: "اجتاز اختبار إطلاق (Prithvi-2) الاختبارات بنجاح وتم إثبات جميع القياسات".

ويوصف هذا النوع من الصواريخ الهندية قصيرة المدى بأنها أحادية المرحلة وتعمل بالوقود السائل ومداها يصل إلى 350 كلم، وتطلق من منصة متحركة، وهي قادرة على إيصال شحنات نووية، ويتراوح وزن القسم الحربي من الصاروخ بين 500 إلى 1000 كغم.

وأجريت التجارب الصاروخية السابقة في الهند يوم 1 ديسمبر، ونفذت حينها القوات البحرية في مياه جزيرتي أندامان ونيكوبار تجارب أطلقت خلالها صواريخ مجنحة أسرع من الصوت مضادة لسفن من طراز "BrahMos".

يشار إلى أن هذا النوع من الصواريخ المجنحة الأسرع من الصوت، من إنتاج الشركة المشتركة الهندية الروسية "براموس إيروسبيس"، وقامت بتصميمه شركتان روسيتان متخصصتان.

وتوجد أنواع مختلفة من هذا الصاروخ في صنوف القوات المسلحة الهندية، الجوية والبحرية والبرية.
رقم : 904368
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
قائد الحرس الثوري: ايران تمتلك كل الوسائل اللازمة لدحر الأعداء
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
زهراء احمد- وكالة اسلام تايمز
17 كانون الأول 2020
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
17 كانون الأول 2020
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
17 كانون الأول 2020
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
الحكومة اللبنانية..ذهبت ولم تعد
17 كانون الأول 2020
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
الامام الخامنئي واولوية عزة ايران واقتدارها
17 كانون الأول 2020
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة
16 كانون الأول 2020
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
عسكري يمني لـ"اسلام تايمز": لا وجود لخلافات بين دول العدوان على اليمن
16 كانون الأول 2020
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
إيران في طليعة العالم في العديد من التقنيات الحديثة
16 كانون الأول 2020
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
ترسيم الحدود اللبنانية.. أين وصلت المفاوضات؟
16 كانون الأول 2020
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
روحاني: النمو الاقتصادي للبلاد كان ايجابيا بالنصف الأول من العام
16 كانون الأول 2020
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
السعودية وإخفاقاتها المتکررة في بناء التحالفات في جنوب اليمن
16 كانون الأول 2020
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
فيروس الاحتلال أشد خطورة وفتكا.. لقاح كورونا مقابل إطلاق الجنود الصهاينة
16 كانون الأول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التطبيع مع العدو الصهيوني تحت العباءة السعودية
السعودية تعتقل الناشط عبد الرحمن المطيري
الكاظمي يصل تركيا في ثالث زيارة خارجية له
خبر انزال فرقة كومندوس في منطقة الجية عارٍ عن الصحة